Auch wenn von der US-Notenbank Fed am Mittwoch eine Zinserhöhung um 0,75 Punkte erwartet wird, gilt die Hoffnung auf ein bald nachlassendes Tempo bei den Zinserhöhungen als Kurstreiber. Die Erholungsrally in Fernost war vor allem von Tech-Werten wie Tencent oder Alibaba getragen, und dies wirkte sich positiv auf deutsche Internet-Aktien aus, die zuletzt gemieden wurden. Im Dax waren Zalando-Titel mit plus 5,8 Prozent am stärksten gefragt. Im MDax zogen die Aktien von Delivery Hero und Hellofresh besonders stark um 10,3 und 9,4 Prozent an.