Börse in Frankfurt Dax steigt auf Rekordhoch

26. Februar 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Nach einem zunächst verhaltenen Start in die neue Börsenwoche hat der Dax am Montag doch noch ein weiteres Rekordhoch geschafft. Am frühen Nachmittag erreichte der deutsche Leitindex mit plus 0,2 Prozent auf 17.452 Punkte eine weitere Bestmarke.