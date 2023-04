Börse in Frankfurt Dax steigt - Quartalszahlen mit Licht und Schatten

27. April 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Unter dem Einfluss vieler Quartalsberichte hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag moderate Gewinne verzeichnet. Nach einem schwachen Start arbeitete sich der Dax im Verlauf nach vorne und notierte am Nachmittag mit plus 0,28 Prozent auf 15.840,69 Punkten. Die US-Börsen werden mit Gewinnen erwartet. Ein im ersten Quartal deutlich schwächer als erwartet ausgefallenes Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten bremste den Markt erst einmal nicht.