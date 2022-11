Börse in Frankfurt Dax steigt weiter angesichts moderaterer Zinserwartungen

11. November 2022 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Die Hoffnung auf moderatere Zinserhöhungen in den USA hat den Dax am Freitag weiter angetrieben. Zudem kam gut an, dass die chinesische Führung ihre strikten Corona-Bestimmungen etwas lockerte. So wurde die Zeit, die Einreisende in Quarantäne verbringen müssen, leicht verringert. Der deutsche Leitindex erklomm am Vormittag mit 14.263 Punkten einen weiteren Höchststand seit Juni.