Börse in Frankfurt Dax steuert auf starke Wochenbilanz zu

17. November 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Dax hat am Ende einer starken Woche etwas weiter zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel am Freitag um 0,53 Prozent auf 15.870,14 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich für den Dax ein Plus von gut vier Prozent an. Vor allem mildere Inflationsdaten aus den USA hatten zuletzt für Auftrieb gesorgt.