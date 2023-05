Börse in Frankfurt Dax unter 16.000 Punkten wie festgefroren

16. Mai 2023

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Dax hat sich auch am Dienstag auf hohem Niveau stabil gezeigt. Die Marke von 16.000 Punkten bleibt im Fokus - trotz schwacher Wirtschaftsdaten aus China, einer nach ZEW-Daten deutlich eingetrübten Wirtschaftsstimmung in Deutschland und dem weiterhin schwelenden Streit über die Schuldenobergrenze in den USA. Auch die inzwischen veröffentlichten Einzelhandelsdaten aus den USA für den Monat April beeinflussten die Anleger nicht.