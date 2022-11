Der MDax dagegen konnte seine Rally am Dienstag nicht fortsetzen: Er verlor 0,47 Prozent auf 26.181,16 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 jedoch verbuchte ein Plus von 0,71 Prozent. In New York bewegte sich der Dow Jones Industrial zuletzt 0,7 Prozent höher. Dort zogen allem die Tech-Werte wieder an, wie der Nasdaq 100 mit einem Anstieg um mehr als zwei Prozent zeigt.