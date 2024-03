Börse in Frankfurt Dax verharrt knapp unter 18.000 Punkten

19. März 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Die Hängepartie des deutschen Leitindex Dax unter 18.000 Punkten hat sich am Dienstag fortgesetzt. Im frühen Handel lag der Dax wenige Punkte im Plus bei 17.942 Zählern. Das Rekordhoch vom Donnerstag bei 18.039 Punkten bleibt damit nah. Vor den Zinsentscheidungen der Notenbanken in den USA, Großbritannien und der Schweiz im Verlauf der Woche halten sich Investoren wie so oft bedeckt.