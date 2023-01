Börse in Frankfurt Dax verliert leicht

10. Januar 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Stimmung nach der Rally seit Jahresbeginn etwas eingetrübt. Am Dienstag traten die zuletzt verdrängten Sorgen bezüglich einer restriktiven Geldpolitik der Notenbanken im Kampf gegen die hohe Inflation wieder in den Vordergrund.