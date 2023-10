Börse in Frankfurt Dax-Verluste zum Wochenbeginn - Sorge um Nahost

09. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der sich aufheizende Nahost-Konflikt hat am Montag der jüngsten Erholung im Dax ein Ende gesetzt. Am Abend ging der deutsche Leitindex mit einem Abschlag von 0,67 Prozent auf 15.128,11 Punkte aus dem Handel. Nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am Wochenende mit vielen Toten und Verletzten gehe am Markt die Sorge vor einer Eskalation der Lage in der Region um, hieß es von Börsianern.