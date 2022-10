Börse in Frankfurt Dax verringert Verluste

20. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Die Anleger bleiben am Donnerstag bei deutschen Aktien in Deckung. Nach einem zeitweiligen Dax-Rücksetzer um bis zu 0,9 Prozent änderte sich am Nachmittag das Bild ein wenig. Zuletzt stand der Leitindex 0,16 Prozent tiefer bei 12.721,51 Zählern. Der MDax dagegen schaffte es mit 0,6 Prozent ins Plus auf 23.121,60 Punkte.