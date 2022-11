Börse in Frankfurt Dax verteidigt 14.500 Punkte in impulslosem Handel

25. November 2022 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Dax hat sich am Freitag kaum vom Fleck bewegt. Weil in den USA einen Tag nach dem Thanksgiving-Fest verkürzt gehandelt wird, fehlten die wichtigen Impulse aus Übersee. Der deutsche Leitindex konnte die am Vortag erreichte Marke von 14.500 Punkten zwar halten, am Nachmittag fiel das Börsenbarometer aber um 0,17 Prozent auf 14.515,10 Punkte zurück. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor zeitgleich 0,48 Prozent auf 25.928,65 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone trat mit minus 0,08 Prozent auf 3958,90 Punkte ebenfalls nahezu auf der Stelle.