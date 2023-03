Börse in Frankfurt Dax vor Inflationsdaten weiter auf Erholungskurs

30. März 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag die wichtigsten Indizes mit robusten Gewinnen an ihre jüngste Erholung angeknüpft. Der Dax baute sein Plus vor viel beachteten Inflationsdaten aus Deutschland am Morgen aus und stand zuletzt um 1,00 Prozent höher bei 15.481,80 Punkten.