Auch der EuroStoxx bewegte sich am Nachmittag knapp im Plus, während der MDax um 0,28 Prozent auf 23.717,58 Zähler zulegte. In New York gab der Dow Jones zum Auftakt um 0,8 Prozent nach. Er hat im Oktober mit einem Anstieg um bislang 14 Prozent aber noch eine größere Schippe draufgelegt.