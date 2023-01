Börse in Frankfurt Dax weiter im Plus

11. Januar 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Die Hoffnung auf eine weiter abflauende Inflation hat der Rally am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch neuen Schwung verliehen. Der Leitindex Dax überstieg am Vormittag die Marke von 14.900 Punkten und erreichte zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Februar vergangenen Jahres.