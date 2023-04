Börse in Frankfurt Dax weiter im Plus - Aber Gewinne bröckeln etwas ab

28. April 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der tags zuvor starke New Yorker Aktienhandel hat am Freitag die Kurse in Deutschland nur am Anfang deutlicher angeschoben. Anschließend bröckelten die Gewinne etwas ab. Der Dax stand zuletzt noch 0,34 Prozent höher auf 15.854,04 Punkte. Auf Wochensicht steht der deutsche Leitindex damit knapp im Minus. Am Nachmittag wird die vorläufige deutsche Inflationsrate für April veröffentlicht und dürfte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.