Börse in Frankfurt Dax weiter leicht unter Druck

07. November 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Dax knüpft am Dienstag zunächst an seinen etwas schwächeren Wochenauftakt an. An einem Tag mit wieder mehr Unternehmensberichten sahen Börsianer die in der Vorwoche stark gestiegenen Aktienmärkte im Konsolidierungsmodus. Für den deutschen Leitindex ging es im frühen Handel um 0,19 Prozent bergab auf 15.106,89 Punkte.