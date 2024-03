Börse in Frankfurt Dax wieder mit Rekord - Fed-Signale beflügeln

21. März 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

US-Zinssignale nach dem Geschmack der Anleger haben am Donnerstag den Dax in weitere Rekordhöhen getrieben. Der deutsche Leitindex beendete den Xetra-Handel mit einem Plus von 0,91 Prozent auf 18.179,25 Punkte. Auch an den Börsen in New York ging die Rekordjagd weiter.