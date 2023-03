Börse in Frankfurt Dax zeigt sich nach Inflationsdaten robust

30. März 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Dax hat am Donnerstag seinen Erholungskurs fortgesetzt. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex nach wichtigen Inflationsdaten aus Deutschland mit 1,03 Prozent im Plus bei 15.486,25 Zählern.