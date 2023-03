Börse in Frankfurt Dax zeigt sich vor Fed-Entscheid robust

22. März 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Die Frankfurter Börse hat sich am Mittwoch vor der am Abend anstehenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed insgesamt robust gezeigt. Der Leitindex Dax knüpfte gegen Mittag an seine jüngste Erholung von dem Tief seit Anfang Januar an. Er legte um 0,52 Prozent auf 15.274,01 Punkte zu. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es zwar leicht um 0,13 Prozent auf 26.983,65 Zähler bergab, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte jedoch gleichzeitig um 0,3 Prozent zu.