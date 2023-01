Börse in Frankfurt Dax zum Handelsschluss fast unverändert

18. Januar 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Aufwärtstrend am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nicht fortgesetzt. Der deutsche Leitindex Dax lag zum Handelsende nahezu unverändert bei 15.181,80 Punkten, das waren 0,03 Prozent weniger als am Vortag.