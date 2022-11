Börse in Frankfurt Dax zurück auf höchstem Stand seit August

08. November 2022 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Dax hat am Dienstag vor wichtigen politischen Weichenstellungen in den USA seine Gewinne der vergangenen Handelstage ausgebaut. Dabei stieg der deutsche Leitindex in Richtung 13.700 Punkte und schloss auf dem höchsten Stand seit August. Mit einem Plus von 1,15 Prozent auf 13.688,75 Punkte ging er aus dem Handel.