Börse in Frankfurt Gewinne im ruhigen Aktienhandel vor Ostern

06. April 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Dax hat am letzten Tag der verkürzten Handelswoche vor Ostern zugelegt. Der Handel am Gründonnerstag verlief in ruhigen Bahnen. Am Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 0,31 Prozent auf 15.567,71 Punkte. Vor zwei Tagen hatte er bei 15.736 Punkten den höchsten Stand seit Januar 2022 erreicht.