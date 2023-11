Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stand zuletzt 0,17 Prozent höher auf 25.333 Punkten. Für den Eurozonen-Index EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent hinauf. Am Freitag hatten in New York der Dow Jones Industrial und vor allem die Nasdaq-Indizes deutlich zulegt und den wieder aufgekommenen Zinssorgen getrotzt, am Montag zeichnet sich in New York zum Börsenstart Zurückhaltung ab.