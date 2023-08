Börse in Frankfurt Leichte Kursgewinne nach schwachem August-Start

04. August 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Nach seinem sehr schwachen Start in den August hat der Dax am Morgen wieder vorsichtig den Vorwärtsgang eingelegt. Der deutsche Leitindex stieg zuletzt um 0,28 Prozent auf 15.937,74 Punkte. Am Nachmittag steht mit den US-Arbeitsmarktdaten für Juli ein wichtiger Termin auf der Agenda - Signalgeber für die Inflationsentwicklung und damit die Geldpolitik der US-Notenbank.