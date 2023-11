Börse in Frankfurt Leichte Verluste im Dax nach starker Vorwoche

06. November 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Nach dem Dax-Anstieg um fast dreieinhalb Prozent in der Vorwoche etablierte sich der deutsche Leitindex gegen Mittag im Minus. Zuletzt gab er um 0,32 Prozent auf 15.140,82 Punkte nach. Der MDax stand zeitgleich 0,35 Prozent tiefer bei 25 048,21 Zählern. An den New Yorker Börsen zeichnete sich derweil eine stabile Eröffnung ab.