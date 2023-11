Börse in Frankfurt Neues Dax-Zwischenhoch mit US-Rückenwind

29. November 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Mit Rückenwind aus den USA ist der Dax am Mittwoch über 16.000 Punkte gestiegen. Frischer Optimismus in Sachen Zinssenkungen hatte tags zuvor den US-Börsen einen Schub gegeben. Auslöser waren Aussagen von Christopher Waller, der dem Direktorium der US-Notenbank Fed angehört, die Anleger in ihrer Hoffnung auf Zinssenkungen bestärkten.