Börse in Frankfurt Schwächerer Preisauftrieb in den USA lässt Dax steigen

10. November 2022 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Ein etwas deutlicherer Rückgang der US-Inflationsrate im Oktober hat am deutschen Aktienmarkt eine Rally ausgelöst. Der Leitindex Dax zog am Donnerstag um 3,51 Prozent auf 14.146,09 Punkte an und erreichte damit das Niveau von Anfang Juni. Der MDax der mittelgroßen Werte schnellte um 4,08 Prozent auf 25.270,81 Punkte in die Höhe.