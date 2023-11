Börse in Frankfurt Siemens-Kursgewinne verhelfen Dax weiter nach oben

16. November 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der wieder erstarkte Dax setzt seinen Kursanstieg auch am Donnerstag fort. Gegen Mittag verzeichnete er ein Plus von 0,46 Prozent auf 15.820,59 Punkte. Von den Kursverlusten, die in der Zeit ab dem Rekordhoch Ende Juli bis Ende Oktober aufgelaufen waren, hat der deutsche Leitindex inzwischen gut 62 Prozent wieder aufgeholt. Maßgeblich für den Anstieg am Donnerstag war die Siemens-Aktie. Deren Kurs legte nach einem Rekordgewinn des Konzerns im Geschäftsjahr 2022/23 um rund 6 Prozent zu.