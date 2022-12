Börse in Frankfurt Starke Wall Street stützt Dax-Erholung

22. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Nach dem Sprung zurück über die Marke von 14.000 Punkten hat der Dax am Donnerstag seine Kursgewinne noch etwas ausgebaut. Der am Vortag starke US-Aktienmarkt stützte die Notierungen. In der ersten Handelsstunde stand der deutsche Leitindex 0,31 Prozent höher auf 14.140 Punkte.