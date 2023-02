Im Dax zogen insbesondere Eon, VW und Hannover Rück Aufmerksamkeit auf sich. Eon fanden sich unter den Favoriten mit plus 1,6 Prozent. Der Energiekonzern schnitt 2022 nicht zuletzt dank höherer Einnahmen aus der Atomkraft besser ab als erwartet. VW-Aktien sanken am Dax-Ende um 0,8 Prozent. Europas größter Autobauer Volkswagen baute ersten Eckdaten zufolge 2022 den Gewinn im laufenden Geschäft aus. Versorgungsengpässe sowie anhaltende Probleme in Lieferketten hinterließen jedoch Spuren. Der Nettozufluss an freien Barmitteln habe die Erwartungen eindeutig verfehlt, monierten Händler.