Börse in Frankfurt US-Rezessionssorgen drücken Dax unter 15.000 Punkte

19. Januar 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Rezessionssorgen in den USA haben am Donnerstag Gewinnmitnahmen auf dem deutschen Aktienmarkt ausgelöst. Am Nachmittag gab der Leitindex Dax um 1,8 Prozent auf 14.907,97 Punkte nach. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 2,39 Prozent auf 28.130,85 Punkte abwärts.