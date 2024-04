Börse in Frankfurt US-Verbraucherpreise bremsen Dax aus

Der Dax, der am Nachmittag seine frühen Gewinne abgab und zeitweise in die Verlustzone gerutscht war, beendete den Tag mit einem Plus von 0,11 Prozent auf 18.097,30 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es um 0,19 Prozent auf 26.939,96 Zähler abwärts. Europaweit war das Bild uneinheitlich, aber die wichtigsten Indizes schlossen überwiegend dicht am Vortagesschluss. In den USA zeigte sich die Börse schwach.