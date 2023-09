Börse in Frankfurt Zinsunsicherheit hält Dax in Schach

19. September 2023 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Die Unsicherheit vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed lässt die Anleger auch am Dienstag nicht los. Am Nachmittag verlor der Leitindex Dax 0,36 Prozent auf 15.671,16 Punkte. Der MDax stand mit 26.909,23 Punkten an der Gewinnschwelle. Während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zuletzt moderat im Minus stand, zeichnete sich in New York an den Börsen wenig Bewegung ab.