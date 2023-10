Akzente dürfte in der neuen Woche die Berichtssaison setzen, die in den USA und in Europa Fahrt aufnimmt. Aus dem Dax berichten am Mittwoch die Deutsche Bank, der Konsumgüterhersteller Beiersdorf, der Aromenproduzent Symrise und die Porsche AG über das dritte Quartal. Am Donnerstag sind Mercedes-Benz und Volkswagen an der Reihe und am Freitag der Kunststoffkonzern Covestro sowie der Triebwerksbauer MTU.