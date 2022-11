Papiere von Knorr-Bremse stiegen an die Spitze des MDax und gewannen 1,7 Prozent. Ein Vorhaben des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, den öffentlichen Nahverkehr in wichtigen Städten auszubauen, stützte. Macron kündigte an, in zehn Städten ein Schnellbahnnetz ähnlich dem in Paris schaffen zu wollen. Eine solche Ankündigung sei erfreulich für Zughersteller wie Alstom und CAF, aber auch für Zulieferer wie Knorr-Bremse oder Vossloh, sagte ein Händler.