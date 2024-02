Börse in Frankfurt Dax kaum bewegt

27. Februar 2024 | Quelle: dpa

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Nach zuletzt drei Bestmarken des Dax in Folge ist die Rekordjagd am Dienstag zunächst abgebrochen. Der deutsche Leitindex lag im frühen Handel 0,16 Prozent im Plus bei 17.443 Punkten. Am Vortag hatte er mit 17.460 Zählern eine Höchstmarke erklommen.