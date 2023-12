Börse Rekord-Dax muss sich Realitäts-Check stellen

29. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Allen Grund anzustoßen: Zwei Börsenhändler im Handelssaal der Frankfurter Börse. Bild: Bild: dpa

Nach einem Rekordhoch des Dax kurz vor dem Ende des Börsenjahres 2023 könnte das neue Jahr so ruhig beginnen wie das alte geendet ist. Viele Marktakteure werden erfahrungsgemäß erst in der zweiten oder dritten Januarwoche wieder an die Handelsplätze zurückkehren.