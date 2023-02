Nachdem Zoom in der Corona-Krise zu den Gewinnern zählte und stark vom Trend zum Homeoffice profitierte, stehen die Zeichen inzwischen schon länger auf Abschwung. Im Februar kündigte die Firma angesichts der ungewissen Wirtschaftslage einen großen Stellenabbau an. Etwa 15 Prozent der Belegschaft - rund 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - sollte demnach gekündigt werden. Zoom hatte während der Pandemie eine Einstellungsoffensive gestartet, die sich in Nachhinein als überdimensioniert herausstellte.