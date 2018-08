Börsenaufsicht: Trump könnte Quartalsberichte abschaffen

WashingtonDie US-Aufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) wird nach den Worten von Präsident Donald Trump eine Änderung der Berichtspflicht börsennotierter Unternehmen von viertel- auf halbjährlich prüfen. „Im Gespräch mit einigen der weltbesten Wirtschaftschefs fragte ich, was es ist, was das Geschäft (die Arbeitsplätze) in den USA noch besser machen würde“, twitterte Trump am Freitag.