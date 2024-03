Brandenburg Protest gegen Tesla: Aktivisten ignorieren Auflagen

16. März 2024 | Quelle: dpa

Die Aktivisten im Protestcamp haben angekündigt, die Forderung, die Baumhäuser bis zum Montag zurückzubauen, nicht befolgen wollen. Bild: Bild: dpa

Im Protestcamp am Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin zeichnet sich keine Entspannung ab. Nachdem die Versammlung unter strengen Auflagen bis zum kommenden Donnerstag verlängert wurde, verstießen bereits am ersten Tag nach der Verlängerung einige Menschen in dem Waldcamp gegen die Vorgaben der Versammlungsbehörde. So schliefen einige in der Nacht zum Samstag in den Baumhäusern. Das hatte die Behörde wegen Sicherheitsbedenken verboten.