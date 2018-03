Was die Geschäftsentwicklung bei Rodenstock anbelangt, so sind hier zwei Dinge zusammen gekommen: die Implementierung der Globalisierungsstrategie hat einfach länger gedauert als vorgesehen. Zudem reagieren die Kunden mit Kaufzurückhaltung auf die Finanzkrise. Insgesamt haben wir dadurch bei der Neupositionierung des Unternehmens sicherlich ein Jahr verloren. Trotzdem bin ich nach wie vor optimistisch für Rodenstock. Wir haben einen neuen, exzellenten Mann an der Spitze...