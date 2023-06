Bundesagentur für Arbeit Fachkräfte in jedem sechsten Beruf knapp

02. Juni 2023 | Quelle: dpa

Eine Fachkraft in der ambulanten Pflege legt einen Kompressionsverband an. Bild: Bild: dpa

In jedem sechsten Berufen fehlen Fachkräfte. Das geht aus einer Analyse der Bundesagentur für Arbeit hervor. Demnach gab es im vergangenen Jahr in 200 der rund 1200 bewerteten Berufen einen Engpass. Das seien 52 mehr als ein Jahr zuvor, teilte die Behörde am Freitag in Nürnberg mit.