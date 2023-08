Dass im Sommer die Arbeitslosigkeit steigt, ist nicht unüblich. In den Ferien stellen die Firmen seltener neues Personal ein, auch Ausbildungsverträge beginnen meist erst im Herbst. Dennoch falle der Anstieg in diesem Jahr relativ groß aus, sagte Nahles. Saisonbereinigt gebe es ein Plus von 18.000. Auch die Unterbeschäftigung ist gestiegen, in dieser Statistik werden Menschen erfasst, die beispielsweise eine Weiterbildung machen.