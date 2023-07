Bundesbank Kursgewinne und Zinsanstieg lassen Geldvermögen steigen

21. Juli 2023 | Quelle: dpa

Laut Bundesbank erhöhte sich das Geldvermögen der privaten Haushalte auf rund 7393 Milliarden Euro. Bild: Bild: dpa

Kursgewinne an den Börsen und die gestiegenen Zinsen haben die Menschen in Deutschland in Summe wieder reicher gemacht. Das Geldvermögen der privaten Haushalte hierzulande erhöhte sich in den ersten drei Monaten das laufenden Jahres zum Vorquartal um 146 Milliarden auf rund 7393 Milliarden Euro, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.