Bundeskanzler Scholz verteidigt Kurs der Regierung in Energiepolitik

19. Juni 2023 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht beim BDI-Tag der deutschen Industrie (TDI). Bild: Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Kurs der Bundesregierung in der Energiepolitik verteidigt. „Deutschlands Transformationsplan steht”, sagte der SPD-Politiker beim Tag der Industrie in Berlin. Deutschland sei mitten in der „Zukunftswende”. Die Bundesregierung arbeite am Umbau des Energiesystems und am Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur.