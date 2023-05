Bundesregierung Ampel will Kompromisslinien beim Heizungsgesetz ausloten

30. Mai 2023 | Quelle: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) während der ersten Lesung des Heizungsgesetzes. Bild: Bild: dpa

Die Gesetzespläne zu mehr Klimaschutz in Gebäuden haben in der Ampelkoalition und darüber hinaus in den vergangenen Wochen für reichlich Misstöne gesorgt. Nun zeigt sich der grüne Wirtschaftsminister bei wichtigen Stellschrauben gesprächsbereit. Robert Habeck will heute Abgeordnete der Ampel aus SPD, Grünen und FDP treffen und Kompromisslinien beim Gebäudeenergiegesetz ausloten. Auch sein neuer Staatssekretär Philipp Nimmermann startet nach Pfingsten in den Job.