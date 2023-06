Bundesfinanzminister Christian Lindner hingegen bekräftigte seine Forderung nach einheitlichen Vorschriften: „Wir brauchen gemeinsame Regeln, die für alle gleich sind”, sagte er in Luxemburg. Die Fiskalregeln dürften nicht „prinzipiell weicher werden, sondern realistischer und verlässlicher”. Weitere zehn - vornehmlich osteuropäische - Länder hatten sich am Donnerstag in einem Gastbeitrag in der „Welt” an Deutschlands Seite gestellt und sich ebenfalls für „klare und verständliche Regeln, die für alle Mitgliedstaaten gleichermaßen gelten”, ausgesprochen.