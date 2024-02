Bundesregierung Konjunkturprognose: Habeck will neue Impulse für Wirtschaft

Im vergangenen Jahr ist die deutsche Wirtschaft in eine Rezession gerutscht. Besserung ist erst mal nicht in Sicht. Zu Beginn einer dreitägigen Ländertour durch Sachsen, Thüringen und Bayern kündigte Habeck bei einer Handwerksmesse in Leipzig an, die Bundesregierung werde ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich senken - dazu stellt Habeck in der kommenden Woche den Jahreswirtschaftsbericht vor. In der Herbstprognose war die Regierung noch von einem Wachstum in laufenden Jahr von 1,3 Prozent ausgegangen.