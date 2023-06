Bundesregierung Kühnert glaubt an Heizungsgesetz vor der Sommerpause

02. Juni 2023 | Quelle: dpa

Kevin Kühnert (SPD) spricht bei einer Plenarsitzung im Deutschen Bundestag. Bild: Bild: dpa

Berlin (dpa) - SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat sich zuversichtlich gezeigt, dass das in der Koalition umstrittene Heizungsgesetz vor der Sommerpause verabschiedet werden kann. Er halte das mittlerweile für „absolut realistisch”, sagte Kühnert am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner”. „Und ich glaube, auch die Öffentlichkeit hat gemerkt: Viele Einlassungen und Wortmeldungen zu dem Thema haben sich im Tonfall und in der Qualität deutlich verändert.”